SENIGALLIA Partiti gli allestimenti in piazza Garibaldi per la due giorni di Rds Summer Festival, in programma venerdì e sabato. Oggi si riunirà la commissione provinciale di pubblico spettacolo per verificare gli ultimi dettagli del piano di sicurezza, già vagliato dal Commissariato nel corso di più incontri conclusi positivamente. «La pratica quest’anno è di competenza della commissione provinciale di pubblico spettacolo – spiega Nicola Regine, assessore alla Protezione civile – perché è prevista una capienza massima di 7mila persone in piazza Garibaldi».

APPROFONDIMENTI IL NODO Senigallia, Villa Pieralisi (amata da Virna Lisi) assediata dalle auto. Il caso sosta selvaggia (ri)esplode



La manifestazione

Lo scorso anno con l’evento che anticipava il festival ne ha ospitate 5mila. Il Comune parteciperà alle spese con 150mila euro più Iva per questa prima tappa del Summer Festival 2023. Festa, divertimento e la musica di Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Junior Cally, Luigi Strangis, Matteo Romano e i ragazzi di Amici per la prima tappa della festa più attesa dell’estate. Rds 100% Grandi Successi parte da Senigallia con la seconda edizione di Rds Summer Festival per festeggiare i suoi 45 anni con un villaggio ludico e un grande palco per regalare musica, intrattenimento e divertimento.

La festa comincerà venerdì con una vera e propria carovana che, con mezzi brandizzati, sarà attiva dal pomeriggio nelle spiagge e nelle piazze, portando a bordo performer che travolgeranno il pubblico in uno show musicale e in momenti di puro intrattenimento. Venerdì sera spazio alla musica. Piazza Garibaldi sarà animata dalle voci di Achille Lauro, Annalisa, Biagio Antonacci, Giorgia, Junior Cally, Luigi Strangis e Matteo Romano. Sabato il villaggio sarà pronto a festeggiare dalle 19 fino a tarda notte, con una serata speciale in cui i partecipanti potranno divertirsi ripercorrendo la storia della radio e tutti i grandi successi che hanno segnato i suoi 45 anni, con tanta musica dal vivo, dj set e ospiti speciali come alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Chi è riuscito a prenotarsi dovrà presentarsi ai punti accredito che saranno allestiti al Foro Annonario e piazza Roma a partire dalla tarda mattinata di venerdì e fino alle 19, per convertire il QR code ricevuto via mail e ricevere il braccialetto pass che gli permetterà di accedere al villaggio. Lo stesso vale per sabato, con i punti accredito aperti dalla tarda mattinata fino alle 19 per ritirare il braccialetto della seconda serata. Entrambi i giorni, l’apertura dei cancelli per i possessori del braccialetto è prevista a partire dalle 19 presso l’ingresso rinominato “Registrati – Fast Track” di Piazza Garibaldi.

Tutto esaurito

La tappa marchigiana è già sold-out ma in caso di posti ancora disponibili, dovuti ad accrediti non convertiti entro le 19, sarà possibile accreditarsi direttamente all’ingresso fino ad esaurimento posti. In ogni serata sarà inoltre possibile assistere alle esibizioni dei primi talenti emergenti che, grazie al progetto “Rds Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!”, avranno la possibilità di cantare, aprendo la due giorni di concerti. Fondata nel 1978, Rds è la principale radio italiana con oltre 5 milioni di ascoltatori medi giornalieri.