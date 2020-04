Lavori di manutenzione in via Stradone Misa, via Adige ed anche a Montignano

SENIGALLIA - Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei sottoservizi in via Stradone Misa, propedeutici al rifacimento dell’intero manto stradale che, verosimilmente, dovrebbe iniziare già la prossima settimana. Terminato questo intervento, la ditta che si è aggiudicata l’appalto procederà anche al rifacimento dell’asfalto in via Adige. Ma non finisce qui. Il 6 maggio a Montignano partiranno i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio in prossimità dell’ufficio postale.

“Si tratta di interventi particolarmente attesi dalla popolazione – affermano il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi – che interessano due vie strategiche per la viabilità cittadina e che vanno così a dare risposta in termini di sicurezza sia ai residenti della zona che agli automobilisti che le utilizzano quotidianamente. A Montignano, invece, andiamo a concretizzare un intervento richiestoci dai cittadini: il nuovo parcheggio, oltre a soddisfare le esigenze di chi si reca in auto all’ufficio postale, potrà essere utilizzato anche come spazio per gli eventi della frazione”.

