Il ladro si pente: restituita ​la macchina fotografica ad Arcangeli

SENIGALLIA - Restituita la macchina fotografica rubata domenica nella chiesa del Portone a Nevio Arcangeli. A prenderla era stato un uomo sulla sessantina, non residente a Senigallia, che versa in precarie condizioni economiche e che era andato a mangiare alla Caritas. Aveva intenzione di rivenderla per guadagnarci un po’ di soldi. Il clamore suscitato dal furto ed il fermo immagine del ladro che ha fatto il giro dei social in poche ore devono aver messo alle strette l’uomo, notato già altre volte nei giardini davanti alla Caritas, che si trova proprio vicino alla chiesa.Non si tratta di un assistito del centro d’ascolto ma di un indigente che qualche domenica va a mangiare alla mensa dei poveri. «Ero già andato dai carabinieri a formalizzare la denuncia – spiega il noto fotografo – quando mi sono visto portare da una persona, per conto di chi l’aveva presa, la macchina fotografica. Mi ha spiegato che aveva dei problemi economici e l’aveva presa solo per questo motivo poi però si era pentito. A questo punto ritirerò la denuncia».