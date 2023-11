SENIGALLIA - Furto in villa a Sant’Angelo dove i ladri sono entrati nonostante sia scattato il sistema dall’allarme. Un colpo lampo che ha permesso ai malviventi di rubare in fretta ciò che hanno trovato. Sono stati però ripresi dalle telecamere. Erano almeno due quelli immortalati, indossavano dei cappelli con visiera e alle mani i guanti per non lasciare impronte.

I filmati sono stati trasmessi alla polizia, arrivata sul posto prima dei proprietari. C’era già stato un tentativo in zona. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato comunicato venerdì sera sul gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” e si unisce alla scia di furti o tentativi avvenuti nell’ultima settimana. Diversamente dagli altri, in questo caso, però, ci sono delle immagini che il Commissariato sta verificando per cercare di risalire agli autori. Ciò che ha maggiormente impressionato i cittadini di vari Comuni da questa ondata di furti o tentativi, è l’agilità dei ladri, visti arrampicarsi e scendere dai balconi senza alcuna fatica o addirittura dai tetti delle case. In una settimana oltre un episodio al giorno registrato.

A Senigallia due a Sant’Angelo, uno a Roncitelli, uno a Vallone e un altro alla Cesanella dove è stata scassinata anche la cassaforte. A Montemarciano tre in viale Europa, uno in via Porcareccia e uno in via Matteotti. Poi c’è stato il caso di Castelleone di Suasa che ha visto attivarsi anche il sindaco, e alcuni episodi segnalati a Serra de’ Conti, di cui uno a buon fine in via Busseto.



Ieri pomeriggio i ladri sono stati avvistati in località Colonnetta di nuovo a Serra de’ Conti, dove i cittadini con un appello pubblico hanno chiesto più controlli e l’installazione di ulteriori telecamere per poter stare più tranquilli. Nella maggior parte tentativi falliti ma spesso con danni e comunque con tanto spavento da parte dei cittadini che stanno cercando di aiutarsi con un passaparola, quasi in diretta, sui social.