I ladri tentano il colpo al Vivere Verde L’allarme suona a vuoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri di nuovo in azione al Vivere Verde, dove da giorni tentano di entrare nella case ma senza successo. A metterli in fuga è stato lunedì pomeriggio il sistema d’allarme non certo i vicini però che, seppure infastiditi dal dispositivo con la sirena rimasta attiva a lungo, non si sono curati di informare le forze dell’ordine. Hanno lasciato quindi ai malintenzionati tutto il tempo di scappare prima di essere fermati. E’ accaduto lunedì pomeriggio in un appartamento al secondo piano di via Bramante. La seconda volta in poco tempo che i ladri tentano di entrare nella stessa casa ma l’allarme li fa desistere. Si sono arrampicati fino a raggiungere un balcone al secondo piano. Una volta arrivati, hanno tirato su una tapparella della finestra bloccandola con delle mollette da bucato. Poi la sirena si è attivata e hanno dovuto lasciar perdere. Si è accorta la signora appena è rientrata a casa. Ha chiamato i carabinieri per informarli dell’accaduto e far sapere che appena possibile avrebbe sporto denuncia.Le hanno risposto che avrebbero subito mandato una pattuglia a controllare in zona. In via Bramante nei giorni scorsi è stata rubata anche una giacca con un portafoglio all’interno, lasciata in una macchina in sosta. Nel quartiere già altri tentativi anche in via Pierelli e in via del Molinello dove sempre l’allarme ha tenuto alla larga i malintenzionati. Ma ciò che più fa arrabbiare le vittime è l’indifferenza dei vicini. In via Bramante abita una signora da sola che lavora e torna sempre a casa alla stessa ora. Se un vicino avesse chiamato le forze dell’ordine subito, appena sentito l’allarme, magari i topi d’appartamento sarebbero stati fermati e trovati con qualche arnese da scasso, sufficiente almeno per chiederne l’allontanamento dalla città. Nessuno però l’ha fatto. «Fate attenzione anche se sentite suonare allarmi dai vicini – l’appello di Francesco Albani, amministratore del gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia” -, buttate sempre l’occhio e in caso di situazioni sospette chiamate subito le forze dell’ordine».