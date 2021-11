Ladri all'assato delle frazioni: raffica di colpi nelle case e nei garage. Su Facebook l'allarme per la Golf grigia

SENIGALLIA - Ladri a Sant’Angelo dove hanno ripulito un garage, portandosi via un trapano e vari attrezzi da lavoro e per il bricolage. Il proprietario ha sporto denuncia in Commissariato per un episodio avvenuto alla vigilia del lungo ponte di Ognissanti, probabilmente sabato. Negli ultimi tempi la frazione di Sant’Angelo è presa di mira dai ladri e proprio lì, la settimana scorsa, è avvenuto anche un furto in casa mentre altri sono falliti.

Lunedì invece è scattato il passaparola al Grottino, altra frazione battuta dai ladri che solo in un caso sono riusciti ad introdursi e rubare qualcosa.

Nei giorni scorsi in un appartamento hanno preso 150 euro circa in contanti lasciando materiale elettronico presente all’interno. Lunedì è stata avvistata di nuovo la Golf grigia e sul gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi” subito è stato dato l’allarme. Tutti gli episodi, tra furti e tentativi avvenuti nelle ultime settimane, sono molto simili come orario e modalità. Avvengono verso l’ora di cena e i ladri rompono o forzano una finestra per introdursi. Fa pensare che possa trattarsi sempre della stessa banda. Poco prima delle 20 lunedì invece è accaduto uno strano episodio in via Ghirola a Passo Ripe di Trecastelli. Una signora si è ritrovato le maniglie rotte nell’automobile che aveva lasciato in sosta davanti alla latteria.

La donna era convinta che avessero cercato di rubarle la macchina anche se potrebbero aver provato solo ad entrare per prendere qualcosa. Sui social ha voluto dare l’allarme per mettere in guardia altri residenti. «Girano i ladri in via Ghirola, hanno cercato di rubarmi la macchina» ha riferito per poi aggiungere: «hanno rotto le maniglie di tre sportelli, fortunatamente non sono riusciti ad aprirla, ma comunque chissà quanto mi costerà sistemare il danno». Trecastelli è una zona spesso visitata dai ladri anche se nel ponte appena concluso non si sono registrati episodi. Carabinieri e polizia non hanno ricevuto denunce o segnalazioni nemmeno a Senigallia. L’intrusione nel garage è l’ultima in ordine di tempo.

