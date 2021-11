Cinque lupi avvistati di notte in via Santa Veneranda: cresce la preoccupazione dei residenti

MONTEMARCIANO - Un’automobilista si è imbattuto in un branco di cinque lupi lunedì sera in via Santa Veneranda a Montemarciano. Il residente stava transitando in macchina nella strada quando da lontano ha notato qualcosa sulla carreggiata così ha rallentato per poi frenare.

Da lontano poteva pensare ad un grosso cane ma quando si è avvicinato ha potuto distinguere quattro lupi sulla strada ed un quinto a pochi metri sul campo limitrofo. Quando si è fermato ha avuto anche il tempo di scattare delle foto. I lupi poi si sono allontanati. «Erano le 21.30 circa – racconta un familiare del ragazzo che ha scattato le foto – comunque al mattino due o tre lupi lì si vedono sempre».

Alcuni esemplari quindi si aggirano di giorno e anche la sera in orari in cui la gente potrebbe fare una passeggiata oppure portare fuori il cane a fare un giro. I residenti della zona hanno paura sia per i propri amici a quattro zampe, perché sempre più spesso si sente di cani che vengono azzannati dai lupi, ma temono anche per la propria incolumità. Pur non avendo i lupi mai attaccato gli uomini, la gente ha comunque paura di ritrovarsi all’improvviso di fronte ad un branco. Gli avvistamenti si ripetono un po’ ovunque e sembra sempre più preoccupante. «Possibile che nessuno faccia nulla – si chiede un residente di Montemarciano – cosa stiamo aspettando? I lupi hanno sempre meno paura dell’uomo».

