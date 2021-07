Tamponamento al semaforo, un'auto investe madre e figlia sulle strisce: atterra l'eliambulanza, sono in gravi condizioni

SENIGALLIA – Grave incidente stradale questa mattina in via Galilei, al Ciarnin, dove a seguito di un tamponamento tra due auto, in corrispondenza del semaforo, sono state investite madre e figlia mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Sul posto è intervenuto in pochi minuti il 118 con l'eliambulanza e i vigili del fuoco di Senigallia. La bambina di 9 anni è stata portata in volo al pediatrico Salesi, la mamma di 47 anni in ambulanza al pronto soccorso di Torrette, entrambe in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Sul posto anche la polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 16:05

