La gita in sommergibile è una burla: gli animatori rischiano il linciaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Organizzano per scherzo una gita in sommergibile ma i bagnanti restano delusi e scoppia la lite in spiaggia. Due degli animatori si sono dileguati temendo il linciaggio e sono stati chiamati anche i vigili.È accaduto nello stabilimento di un albergo sul lungomare Alighieri, dove è presente uno staff di animatori per allietare il soggiorno dei turisti. L’escursione è sembrata un po’ strana ma si trattava dello staff degli animatori dell’albergo. Non c’era nulla da pagare, tutto compreso nel soggiorno, e allora in molti hanno aderito, circa 200 persone. Ma quando gli animatori sono giunti sul posto in pedalò svelando la burla hanno ricevuto insulti, gavettoni e qualcuno si è scagliato contro di loro. Tanto che sono arrivati i vigili urbani.