Getta il cibo in terra per i piccioni: i vigili urbani lo multano di 50 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sanzionato un cittadino nei pressi dei giardini Catalani, sorpreso dalla polizia locale a dare del cibo ai piccioni. Per lui una multa da 50 euro. È infatti vietato dare da mangiare ai volatili proprio per evitare la loro proliferazione. Dall’inizio dell’anno è la quarta multa. I controlli sono stati incrementati in questi giorni alla luce dellasoprattutto in prossimità dell’ex Gil di viale Leopardi. Resta il problema anche in piazza Roma, piazza Saffi e in via Carducci. Ora è guerra senza esclusione di colpi ai piccioni.