Edifici ostaggio dei piccioni: â€‹il Comune ingaggia i falconieri

SENIGALLIA - Gli uffici del Comune e la scuola Rodari assediati dai piccioni e l’ente chiede aiuto ai falconieri. Un problema, quello dei volatili, che da tempo interessa varie zone della città. A Porta Lambertina, dopo un blitz dell’Asur, l’ente ha bonificato l’area ma i piccioni sono tornati. Nei giorni scorsi a pulire l’interno dal guano che, come rilevato dagli ispettori sanitari può provocare problemi alla salute, ci hanno pensato dei cittadini volenterosi.Il Comune le ha provate davvero tutte. Prima con i dissuasori che tenessero i pennuti alla larga da palazzi storici e monumenti. Poi il mangime anticoncezionale per evitare che si riproducessero. Niente da fare. Sono un problema anche per i locali del centro, arrivano fin sopra i tavoli. L’ultima emergenza, che ha indotto il dirigente dell’Area tecnica a firmare due determine venerdì scorso, riguarda gli uffici dell’ex Gil di viale Leopardi e la scuola primaria Rodari di via dei Gerani alle Saline. «A seguito della demolizione del palazzo Augusti su via Giacomo Leopardi - spiega l’ingegnere Gianni Roccato -, una grossa parte della colonia di piccioni che vi si accampava si è trasferita sulla tetto di copertura del palazzo La Nuova Gioventù, tra le canalizzazioni dell’impianto di condizionamento arrecando problemi igienici sia sulla copertura che negli spazi esterni prospicienti, come i marciapiedi. Si rende necessario attivare un servizio di allontanamento dei volatili con falconieri».