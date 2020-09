Donna travolta in bicicletta. ​La 43enne trasportata a Torrette in eliambulanza: è grave

SENIGALLIA - Grave incidente ieri pomeriggio in via dei Gerani alle Saline dove una bicicletta è stata travolta da un’auto. Ad avere la peggio è stata la ciclista, una 43enne di Senigallia, che stava attraversando sopra le strisce a bordo di un velocipede su tre ruote. La donna, secondo quanto accertato dai soccorritori, presenta infatti delle difficoltà motorie. L’automobilista, un 59enne di Senigallia, non si sarebbe accorto in tempo che la donna stava attraversando sul mezzo, senza scendere, proprio per le difficoltà a camminare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza arrivata dall’ospedale oltre alla squadra del pronto intervento della polizia locale per i rilievi di legge. Per soccorrere la donna si è alzata in volo l’eliambulanza, atterrata in un campo limitrofo. La ferita è stata trasportata all’ospedale di Torrette con l’elisoccorso. E’ grave ma non sarebbe in pericolo di vita.



L’incidente è avvenuto intorno alle 19 poco distante dal centro commerciale delle Saline. Subito si sono radunate molte persone per capire cosa fosse accaduto. qualche disagio per la viabilità anche se non è stato necessario chiudere del tutto la strada per effettuare i rilievi visto che l’incidente ha interessato una sola corsia di marcia. Via dei Gerani è una strada molto trafficata, la principale del quartiere che lo attraversa. Molti quindi i mezzi in transito. Gli agenti hanno proceduto per oltre un’ora con gli accertamenti del caso in attesa di ricevere qualche aggiornamento da parte dell’ospedale di Torrette sulla ferita.

