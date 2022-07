Arrestata una donna, allontanato un ubriaco che inveisce contro i poliziotti

SENIGALLIA - Nel corso della settimana, sulla base della disposizione del Questore di Ancona, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno intensificato in controlli in città anche in vista dei numerosi arrivi di turisti in occasione dell’importante evento in programma.

Tali attività sono state svolte anche con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e delle Unità Cinofile della Questura di Ancona hanno effettuato numerosi posti di controllo in tutta la città, sia nel centro, che nei lungomari ma hanno esteso i servizi anche alle aree periferiche e residenziali al fine di prevenire reati predatori. Nel corso di tali servizi che hanno visto impiegato oltre n.20 poliziotti oltre agli agenti impiegati nei servizi di controllo del territorio, sono state identificate oltre 170 persone e controllate n.95 veicoli.

Nel corso dei servizi di polizia giudiziaria, gli agenti poi davano esecuzione ad un provvedimento di arresto nei confronti di una donna, 40enne di Senigallia, con diversi precedenti raggiunto da un provvedimento definitivo di condanna alla pena della reclusione superiore ad un anno.

Gli agenti dunque rintracciavano la donna e dopo gli atti di rito provvedevano a dare esecuzione al provvedimento giudiziario e ad accompagnarlo presso il carcere di Pesaro.

Nel corso di un intervento effettuato a Marzocca su richiesta di alcuni cittadini, gli agenti fermavano un uomo, 40enne veneto con diversi precedenti, il quale visibilmente ubriaco, alla vista degli agenti cominciava ad inveire. I poliziotti riuscivano a placarlo e lo sanzionavano per ubriachezza ed, inoltre, provvedevano alle attività dirette ad applicare la misura di prevenzione dal comune di Senigallia per tre anni. Ed ancora nel corso di un posto di controllo gli agenti fermavano un soggetto, di origine sudamericana, con diversi pregiudizi penali, ma da tempo presente a Senigallia, al quale provvedevano ad applicare la misura di prevenzione dal comune di Rimini ove il soggetto si era reso responsabile di furto.