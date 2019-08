Conto troppo salato al ristorante: i clienti urlano, arriva la polizia

di Bianca Vichi

SENIGALLIA - Primo weekend di agosto movimentato in città invasa dai turisti, molti dei quali arrivati per il Summer Jamboree. Il grande assalto si è verificato sabato sera in centro storico. Nonostante i bus navetta, in molti sono arrivati in auto e in moto, lasciando i veicoli parcheggiati ovunque anche sui marciapiedi e in mezzo agli incroci, trovando al ritorno anche qualche multa. Polizia e vigili hanno dovuto fermare numerosi ciclisti che, nonostante il divieto per le bici di entrare nell’area pedonale, insistevano.Caldo e caos da nervi tesi. La polizia è dovuta intervenire sabato anche in un ristorante sul lungomare Marconi perché i clienti avevano contestato il conto ritenendolo troppo caro. Le grida hanno richiamato i passanti e, per riportare la calma, è stato necessario l’intervento della polizia.