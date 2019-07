Ladro in fuga con la cassa del ristorante, ma dentro ci sono solo spiccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un furto in piena notte al ristorante il Moletto sul lungomare. E il ladro si porta via anche i telecomandi. Una zona in cui si concentra molto movimento il sabato sera, ma la pioggia ha fatto sì che bar e locali della zona chiudessero prima. E che un ladro solitario entrasse in azione.«Dalle immagini di videosorveglianza del locale – spiegano al Moletto – si vede un uomo solo, a volto coperto che ha forzato la porta con un piede di porco. Poi è entrato e si è diretto verso la cassa. L’ha strappata con forza e se l’è portata via. Ma chiaramente l’incasso del sabato lo avevamo portato via, c’erano pochi spicci».Il ladro sperava di trovare un bottino ben più lauto, ma si è dovuto accontentare di una trentina di euro. La cassa non l’ha aperta sul posto, ma si sarà accorto in un secondo momento dell’esiguo incasso. Non pago di quanto preso, ha rovistato nel locale.