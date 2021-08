Comunità in lacrime per Amalia: malore fatale dopo una caduta in giardino

SENIGALLIA - Borgo Bicchia piange la scomparsa di Amalia Pettinari, memoria storica della frazione. Aveva 84 anni. Era sempre in prima linea quando c’era da fare qualcosa e cucinava per tutti negli eventi organizzati nel borgo. C’era lei, insieme ad altre donne, dietro ai fornelli durante la tradizionale Sagra della Quaglia, evento che ogni anno richiama gente anche da fuori, saltato però nelle ultime edizioni a causa del Covid.

Amalia Pettinari era una donna forte. Aveva dovuto affrontare momenti duri, dalla perdita dell’amato marito, ai due metri d’acqua portati in casa dall’alluvione del 3 maggio 2014. L’84enne abitava infatti nella centralissima via dell’Unità dove l’esondazione ha causato vittime e danni. Proprio lungo la strada capitava di vederla spesso seduta con qualche vicina. Domenica scorsa aveva cucinato per la famiglia come sempre e spesso andava anche a passeggiare al mare. Mercoledì era caduta in giardino ma si era ripresa. Improvvisamente però si è sentita male. Al Pronto soccorso le hanno riscontrato un’emorragia cerebrale e hanno così disposto il ricovero in ospedale, dove venerdì sera il suo grande cuore si è fermato.

«Non c’era festa nel borgo senza Amalia affaccendata a preparare qualcosa – la ricorda con affetto Ilaria Ramazzotti, già assessore alle Pari opportunità nella seconda Giunta Mangialardi -. E’ sempre stata una donna tenace, che non si è mai scoraggiata di fronte alle prove che la vita le ha messo davanti, dalla perdita del caro marito all’alluvione che ha inondato di due metri d’acqua la casa. Amalia si è sempre rialzata più forte di prima, sapeva affrontare ogni difficoltà con il sorriso sulle labbra superando ogni problema con un atteggiamento positivo. Una grande donna, brillante e capace di guardare sempre al futuro con ottimismo».

Numerosi gli attestati di vicinanza ricevuti ieri dal figlio, il geometra Ivano Sbrollini, grande professionista e pilastro del Pd cittadino. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Ofr in via dell’Artigianato a Borgo Bicchia. I funerali si terranno domani alle 10 presso la chiesa di Cristo Redentore a Borgo Molino. La chiesa di Borgo Bicchia infatti è ancora inagibile dall’ultimo terremoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA