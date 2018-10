Povero e solo, a 50 anni rischia di diventare cieco Salvato dai medici Caritas

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Cieco da un occhio e con la vista annebbiata con l’altro torna a vedere grazie alla Caritas. Un piccolo miracolo quotidiano compiuto dai medici dell’ambulatorio Paolo Simone, allestito all’interno della struttura di prima accoglienza, dove nei giorni scorsi si è presentato un uomo: un italiano di 50 anni, padre di famiglia. Si era separato e con il suo stipendio, dovendo pagare gli alimenti, non era più in grado di prendersi cura di se stesso. Aveva temporeggiato settimane e mesi prima di chiedere aiuto. Così il medico volontario di turno al quale si è presentato ha riscontrato una situazione molto compromessa: il signore che aveva di fronte era affetto da una grave e rara forma di maculopatia. Una malattia che se non curata avrebbe portato alla cecità.