Ci risiamo: un'altra ambulanza resta bloccata nel traffico

SENIGALLIA Un’ambulanza imbottigliata nel traffico domenica sera. Aveva solo i lampeggianti accesi ed è rimasta incolonnata su viale Bonopera dietro la lunga coda generata dal semaforo della Penna.Un punto dove il traffico non scorre. Per fortuna non trasportava un paziente in pericolo di vita. Era già accaduto nei giorni scorsi sul lungomare Alighieri dove erano intervenuti i vigili.