Caos per la movida sul lungomare ambulanza con un ferito resta bloccata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Trauma cranico per un 15enne sul lungomare dove l’ambulanza, arrivata a soccorrerlo, è rimasta bloccata nel traffico. L’infermiere è dovuto scendere per chiedere agli automobilisti di scansarsi perché, nonostante le sirene attivate e i lampeggianti accesi, pochi lo avevano fatto. Tutto si è risolto per fortuna in fretta perché, a fare spazio al mezzo di soccorso, è stata una pattuglia della polizia locale, prontamente intervenuta.Un altro sabato sera da traffico paralizzato quello che si è registrato nell’ultimo weekend a Senigallia. Questa volta però nel serpentone di auto incolonnate, fino al sottopasso di piazzale della Libertà, c’è finita anche un’ambulanza. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio ma sono stati attimi di tensione.