«Cerco una donna ma non per sesso: la sposo e le lascio tutto»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA «Cerco una donna ma non per sesso». A parlare è un 85enne residente in città che ha scelto il Corriere Adriatico per lanciare un appello. È vedovo e non ha parenti. Benestante e solo. Vorrebbe condividere soldi e tempo. «Vorrei una donna con cui trascorrere la quotidianità – racconta – e che mi facesse compagnia. Poi, se dovessimo andare d’accordo, sono disposto a sposarla per lasciarle il mio patrimonio».Non ha grandi pretese il pensionato che preferisce però non divulgare la sua identità, ma solo il numero di cellulare, per evitare che qualcuna possa approfittarsi della situazione e raggiungerlo pure a casa.