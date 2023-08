SENIGALLIA Giornata da incubo ieri per il gestore di un impianto di rifornimento a Brugnetto, vittima di un fraintendimento: il Ministero ha segnalato che proponeva benzina plus 98 e gasolio “oro” a 3,33 euro al litro. A segnalare quel prezzo esageratamente alto, senza precisare dove, è stata l’Unione Nazionale Consumatori e l’informazione è rimbalzata su vari siti.

I senigalliesi, appena hanno visto che si trattava dell’All Service Point di Brugnetto, non ci hanno creduto. In città e nei dintorni la serietà della famiglia Bruschi è nota a tutti. «Quel tipo di benzina che ci viene attribuita a 3,33 euro – spiega il titolare – nemmeno ce l’abbiamo». In effetti, da un controllo al distributore sulla Corinaldese, la benzina plus 98 non c’è e quella standard costava ieri 1,9 euro al litro, nella norma.

«Siccome non partiva la documentazione che ogni giorno dobbiamo inoltrare al Ministero, perché è obbligatorio compilare tutti i campi – prosegue -, abbiamo inserito un prezzo alto per evitare che arrivassero clienti a cercarla perché non ce l’abbiamo. Metterlo basso o normale avrebbe rischiato di farli venire qui a vuoto. Adesso stiamo cercando di farlo togliere quel prezzo perché ci sta creando una brutta pubblicità ma non è facile, ancora non ci siamo riusciti»