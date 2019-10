La casa delle vacanze è un negozio sul lungomare La beffa arriva dal condono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Comprano una casa per le vacanze sul lungomare Da Vinci al Ciarnin ma scoprono che era un negozio. È accaduto ad una coppia di Jesi, lui 76enne lei 74enne. Nel 2006 hanno acquistato l’immobile con regolare atto notarile e hanno poi versato al Comune tutti i tributi, dichiarando sempre l’immobile come abitazione, coerentemente a quanto riportato nell’atto di acquisto. Ignoravano infatti di aver acquistato per trascorrere le vacanze al mare un negozio. Solo nel settembre 2013 l’hanno scoperto, dopo essere stati contattati dal Comune che li ha informati di una pratica di condono presentata nel 2004 dall’allora proprietario, poi rigettata nel 2009. Per il Comune era un negozio e tale doveva rimanere.