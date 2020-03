Trovato dai carabinieri con eroina e cocaina in casa: scatta la denuncia

SENIGALLIA - Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga, portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Senigallia. L’ultimo riscontro è di sabato scorso, quando i militari hanno denunciato un senigalliese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il controllo è scattato nel pomeriggio, quando i militari si sono recati a casa dell’uomo, un 52enne che vive a Senigallia, dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare. All’interno della camera da letto i militari hanno trovato 11 dosi di eroina e 4 dosi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e a tutto il materiale per il confezionamento della droga. Tutto ciò che stato rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, insieme alla somma in contanti di 110 euro, che l’uomo aveva nella propria disponibilità, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ancona.

