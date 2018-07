Il cane del marito l’azzanna braccio (lacerato dai morsi) con cui si ripara il volto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA Azzannata dal cane del marito la moglie di un noto imprenditore. L’episodio è avvenuto nella loro villa in località Vallone lunedì pomeriggio. Per motivi ancora ignoti lo schnauzer gigante si è rivoltato contro la donna, mordendola ripetutamente sulle braccia con le quali la donna, di circa 50 anni, ha tentato di ripararsi il volto e di allontanarlo per scongiurare il peggio.