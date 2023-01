Faccia piena di sangue dopo una violenta lite: 29enne portato in ospedale

ANCONA - Lo hanno trovato con ferite al volto e portato subito all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso: intervento della Croce Gialla questo pomeriggio poco prima delle 16 (sul posto anche i carabinieri) in via Stagno - zona Capodimonte - dove per un 29 enne di nazionalità tuinisina dopo una lite piuttosto accesa pare con dei connazionali è stato necessario il soccorso dei sanitari che appunto lo hanno portato in ospedale.