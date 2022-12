Montemarciano, scontro tra auto, una si schianta contro un palo: due donne all'ospedale

MONTEMARCIANO – Un incidente tra due auto si è verificato questa mattina intorno alle 10 nel quartiere Gelso, alle porte di Montemarciano. Tre le persone coinvolte, due donne che si trovavano alla guida delle vetture e una trans disabile, che viaggiava su uno dei due mezzi.

Capodanno in piazza ad Ancona, festa blindata: petardi e alcol vietato. Città al setaccio

Per lei solo un grosso spavento, tanto che ha rifiutato le cure dei sanitari. Coinvolte una Fiat 500L e una Lancia Y, in seguito al violento impatto la Lancia s’è arrestata a diversi metri di distanza mentre la Fiat è uscita di strada andando a urtare e piegare un palo della segnaletica stradale. La Fiat 500L, condotta da una donna di 60 anni di Senigallia procedeva da via Marzocchetta con direzione via Croce Buzzo, mentre la Lancia Y scendeva da via Mar Jonio, quartiere residenziale Gelso. Al volante della Lancia, una 49enne nata a Milano che trasportava una trans in sedia a rotelle. Le due conducenti sono state trasportate con codici di bassa gravità all’ospedale di Senigallia.