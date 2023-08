Squalo bianco di 4 metri attacca il surfista: «Una lotta furiosa, gli ha staccato un piede c'era sangue ovunque»

Era sopra il suo surf quando in un istante ha capito di essere in pericolo. Un surfista si stava godendo le onde a Lighthouse Beach, spiaggia dello stato australiano New South Wales, quando qualcosa è andato storto.

Uno squalo bianco di 4 metri, infatti, lo ha attaccato alle gambe, ma lui non ha perso la calma e ha dato vita a una lotta furiosa, durata circa 30 secondi. Una lotta all'ultimo sangue con il grosso animale che, alla fine, ha mollato la presa.

Attaccato da uno squalo bianco

Secondo quanto riferito da 9News, il protagonista della vicenda è Toby Begg.

La presa dello squalo, infatti, gli ha staccato di netto un piede ma non solo. Portato immediatamente in ospedale, ha subìto diversi interventi chirurgici: «Avrà bisogno di molti interventi e ha anni di riabilitazione davanti a sé», ha fatto sapere il cognato. Ma l'uomo si deve ritenere fortunato. Non sono molte le persone che possono raccontare di essere state attaccate da uno squalo bianco di quelle dimensioni.

In seguito all’attacco Lighthouse Beach è stata chiusa. Un giovane testimone ha raccontato che lo spettacolo è stato «davvero spaventoso, si è staccato il piede e praticamente il mare è diventato rosso in un istante: c'era sangue ovunque».