Squalo vacca trovato sulla spiaggia di Sapri: paura tra i bagnanti. Le correnti lo hanno trascinato fino alla riva

Trovato uno squalo vacca sul litorale di Sapri, sul litorale del Lungomare Italia. L’animale, trasportato dalle correnti marine, si è arenato su una delle spiagge più affollate della cittadina: forte stupore e anche paura peri bagnanti presenti. Sul posto l’arrivo del Sindaco di Sapri Antonio Gentile e degli uomini della Polizia Municipale, diretti dal comandante Antonio Pompeo Abbadessa, che subito hanno attivato le procedure necessarie per la rimozione dell’animale ormai deceduto.

L'intervento per la rimozione

È stato richiesto l’intervento del Veterinario dell’Asl per la rimozione dell’esemplare di squalo vacca tramite una ditta specializzata per poi procedere all’analisi dell’animale. Nel frattempo lo squalo vacca è stato posizionato in un’altra area tramite una ditta incaricata dal Comune. Lo squalo capopiatto, noto anche come sei branchie o squalo vacca, appartiene al genere Hexanchus ed è il più grande squalo della famiglia Hexanchidae, in quanto può raggiungere i 5,4 metri.