Invasione di meduse a Pesaro, ma sono innocue. Appello del Comune: «Evitate comportamenti crudeli»

PESARO - Negli ultimi giorni le correnti hanno accompagnato sulle spiagge pesaresi una miriade di meduse. In gran parte, innocue per l'uomo. Il fenomeno ha destato una certa curiosità, ma in diversi casi qualcuno ha pensato di "farsi giustizia" uccidendo le meduse. Un comportamento che il Comune di Pesaro invita ad evitare. «No ai comportamenti crudeli, anche sulle meduse, tanto più se vietati dalla legge», così Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità, invita i pesaresi e i turisti che stanno frequentando le nostre spiagge ad «adottare azioni responsabili e a tutela dell’ambiente marino. In questi giorni nelle nostre acque, complici le correnti e le alte temperature, si trovano numerose specie di meduse».

Tra queste la Cassiopea mediterranea (non urticante), la Medusa quadrifoglio (poco urticante) e le noci di mare (del tutto innocue). «È comprensibile il fascino – e a volte il timore - che questi animali suscitano ma ricordiamo che, anche se si ha paura è giusto rispettarli e difenderli: significa tutelare anche la loro funzione nell’ecosistema marino» ha concluso Conti.