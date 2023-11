Ancona, trovato in pieno centro con ferite in testa e sull'addome: soccorso un 32enne aggredito da tre uomini

ANCONA Ha raccontato di aver subito un aggressione da parte di altri tre uomini. Non ha passato un bel momento il 32enne di origini tunisine ritrovato questa sera (22 novembre) in via XXIX settembre con una vistose ferite in testa e sull'addome. A soccorrerlo la Croce Gialla di Ancona e i Carabinieri.

LEGGI ANCHE: «Mi hai rubato il lavoro». E picchia la colf ad Ancona: condannata per aver sferrato un pugno

Il trasporto

L'uomo è stato poi portato a Torrette con un codice di media gravità. Non si esclude che le ferite possano essere state procurate con un corpo contundente.