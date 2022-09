Trovato lo zainetto di Mattia, era a 8 km dal punto in cui l'acqua ha travolto lui e la mamma

ARCEVIA - Ricerche no stop. Ancora nessuna traccia di Mattia e Brunella, è stato invece trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il bambino di 8 anni, che risulta disperso, nell'ondata di maltempo abbattutasi sul Senigalliese la sera del 15 settembre scorso. Lo zainetto, che è stato riconosciuto dai familiari, è stato rinvenuto ieri a circa otto chilometri di distanza dal punto in cui il bimbo era stato travolto dall'acqua, che lo aveva strappato dalle braccia della mamma, lungo strada tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Tante cose da valutare, la posizione però potrebbe non essere indicativa del punto in cui si potrebbe trovarsi Mattia.