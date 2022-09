Tante vie chiuse e molte altre pericolose: trasporto pubblico sospeso oggi e domani

SENIGALLIA - Emergenza sempre più forte, disagi infiniti: il COC della Protezione Civile Comunale riunitosi in giornata ha disposto la sospensione di tutto il trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nelle giornate di oggi lunedi 19 e domani martedì 20 settembre, dalle 00.00 alle 24.00, per motivi di sicurezza legata alla non completa transitabilità di molte vie del territorio.