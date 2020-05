Annuncia su Facebook che si vuole impiccare: uomo di 64 anni salvato dalla polizia

SENIGALLIA - «Mi voglio impiccare sono stanco». È il messaggio choc che un 64enne di Marzocca ha scritto nel primo pomeriggio di ieri nella sua bacheca Facebook. Hanno fatto seguito altri messaggi. «Sono stanco, non ne posso più, sto meditando di impiccarmi così sarò libero. Ciao a tutti gli amici». Infine una raccomandazione per il suo cane. «Qualcuno lo adotti». Frasi a cui gli amici hanno iniziato a rispondere mentre lui non interagiva più. Solo una persona, comprendendo la gravità della situazione, ha informato tempestivamente la polizia che si è recata sul posto. Gli agenti hanno trovato l’uomo, che vive solo con il cane, in un stato di sconforto. Ha una famiglia a cui non può far visita per via delle restrizioni. Il 64enne si è sfogato con gli agenti che sono rimasti un po’ con lui, a fargli compagnia e sincerarsi che quei brutti pensieri li avesse scacciati via. Lo hanno confortato come avrebbero fatto con un loro caro e di questo l’uomo li ha ringraziati. Lo hanno fatto sentire meno solo e da oggi potrà di nuovo incontrare i familiari. Quando la polizia è andata via ha tranquillizzato i suoi amici social sul fatto che stesse bene e che era stato solo uno sfogo. È stata provvidenziale la segnalazione di frasi molto esplicite scritti su Facebook dal 64 enne di Marzocca. Sensibilità e prontezza nel chiedere aiuto alle forze dell’ordine gli hanno probabilmente salvato la vita.

LEGGI ANCHE:

Ancona, esce dal parcheggio con la Smart e centra un autobus. Un uomo al pronto soccorso per i traumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA