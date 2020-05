Malore fatale a 51 anni, Marco lascia la moglie e due figli: stravolta la comunità

PORTO SAN GIORGIO - Un malore improvviso ha portato via Marco Andrenacci, 51 anni (ne avrebbe compiuti 52 ad agosto). Lascia la moglie Natasha e due figli. Di professione idraulico, viveva in via Borgo Andrea Costa. Marco era conosciutissimo in città e come accade sempre in questi casi, al diffondersi della notizia, sui social sono stati tanti gli amici che hanno voluto ricordarlo. Memorie legate ad amicizie passate, a partite di calcio giocate al campetto, a chi lo aveva conosciuto per il suo lavoro di impiantistica idraulica. «Sei stato un grande, non ti dimenticherò mai… ci hai lasciato troppo presto ma noi ti porteremo sempre nei nostri cuori ciao amico mio» si legge tra i commenti. «Sei sempre stato una grande persona, umile e brava» scrive un altro utente. E’ c’è chi è incredulo perché ci aveva parlato il giorno prima. C’è invece chi ricorda i tempi della scuola: «Un caro amico e compagno di banco, ragazzo dal cuore d’oro». Tra i colleghi c’è chi lo ricorda come «persona molto onesta e preparata. Quanti impianti avevamo ancora da fare insieme». Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati con ricordi di tante cose fatte, quasi a voler dare un ideale abbraccio alla famiglia che ha perso il suo Marco troppo presto, in un momento di emergenza che non consente nemmeno lo svolgimento di funerali normali ma solo quelli con 15 persone al massimo. Un dramma nel dramma.

