Alghe speciali: Mauro Uliassi mette in tavola il pane che sa di mare. Ecco chi lo produrrà

SENIGALLIA - Il pane che sa di mare si può mangiare solo a Senigallia. Solo da Mauro Uliassi. A realizzarlo per lo chef tre stelle Michelin, che l’ha ideato, è Francesca Casci Ceccacci, titolare del panificio artigianale Pandifra, che ha ottenuto i tre pani dal Gambero Rosso. Il punteggio più alto che pochi possono vantare.

Da quando ha aperto la bottega, con annesso laboratorio, in via Copernico al Ciarnin anche Mauro Uliassi è diventato suo cliente rifornendosi da lei. Le ha anche commissionato un prodotto, che produce in esclusiva per lui. «Mauro Uliassi c’aveva chiesto di preparare per il suo menu un pane con le alghe wakame – racconta la Casci Ceccacci in un post su Facebook, condiviso dallo chef pluristellato nei giorni scorsi -, voleva un pane che sapesse di mare. Prove su prove, avevo paura che la farina assorbisse il profumo delle alghe. Alla fine una lenta fermentazione a freddo e un’altissima idratazione hanno mantenuto il sapore di bagnasciuga». Non un panino qualsiasi ma che racchiude un’emozione. Profumi e sapori di mare. A

nche questa è Senigallia e il post ha incuriosito molte persone. C’è anche chi ha chiesto di poterlo comprare ma la titolare di Pandefrà ha dovuto precisare che per mangiarlo bisogna andare da Uliassi, Lei non può venderlo, è un’esclusiva dello chef. «Mi dispiace – la risposta - il pane alle alghe si trova solamente sui tavoli del ristorante Uliassi». Un prodotto messo a punto e ben riuscito. «L’acido della madre e il sale delle alghe, una crosta fine fine, quasi vitrea – racconta Francesca Casci Ceccacci -. Alla fine è uscita una ricetta per un pane che profuma come una passeggiata in spiaggia». Un racconto social che ha molto incuriosito. Le geniali e lungimiranti idee dello chef Mauro Uliassi, che nei suoi piatti mette sempre emozioni, hanno incontrato la maestria di Francesca Casci Ceccacci. Da un’idea infatti ha realizzato una fragrante suggestione da mordere al gusto di mare.

