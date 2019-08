Scontro tra due auto nove persone ​portate al pronto soccorso di Jesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Scontro tra due auto con nove persone ferite e un'auto ribaltata: è questo il bilancio di uno scontro fra due vetture avvenuto ieri poco prima delle 20.30 a Jesi, in via Ancona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori del 118, la polizia stradale e i carabinieri. L'incidente ha coinvolto una Audi con quattro persone a bordo e una Volkswagen Polo con 5 persone, tutte trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi per accertamenti. Per fortuna comunque nessuno è in gravi condizioni.