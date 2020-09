Violento scontro frontale tra due auto sulla Provinciale Corinaldese: due feriti portati in ospedale

SENIGALLIA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 19,45 circa a Senigallia lungo la Strada Provinciale Corinaldese all'altezza di Brugetto per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento due vetture si scontravano frontalmente. Una Toyota Yaris condotta da un 78enne di Senigallia con la moglie 74enne viaggiava verso monte quando si è scontrata con una Renault laguna guidata da un 74enne di Trecastelli. Feriti i due anziani della Toyota e portati in ospedale ma non gravi. Illeso quello della Renault.

La squadra di Senigallia intervenuta con un'autobotte ed un mezzo 4x4 collaborava con i sanitari del 118 per l'estrazione delle persone coinvolte dalle autovetture e successivamente metteva in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.

