Incendio minaccia il borgo i vigili del fuoco intervengono coi barili

SASSOFERRATO - Un incendio, in tarda mattinata, è divampato in un campo incolto a Piaggiasecca di Sassoferrato, località confinante con Rucce di Fabriano. Proprio a ridosso del piccolo centro dove risiedono quattro famiglie. A mettere in allarme gli abitanti, l'acre fumo che ha invaso le loro case. E mentre qualcuno ha avvertito per telefono i vigili, altri hanno messo al riparo gli animali di un pollaio minacciato dalle fiamme. Un incendio non facile da domare per le due squadre. Il terreno era molto impervio e la pendenza del costone impediva ai mezzi di avvicinarsi al fronte del fuoco. Il che ha dunque costretto i vigili ad intervenire a piedi con dei barili d'acqua. Solo verso le 15.30 sono riusciti a soffocare del tutto l'incendio. Bruciati circa 6mila mq di terreni incolti e almeno 2mila mq di sottobosco.