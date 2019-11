Falconara: sapori d’autunno, la polenta fa bene al cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Si chiude oggi Sapori d’autunn o, il tradizionale appuntamento, organizzato da Comune di Falconara, in collaborazione con le Pro Loco Falconamare e Pionieri di Rocca Mare, che apre il periodo che conduce al Natale. Un’iniziativa che, quest’anno, ha un’impronta sociale rilevante, dal momento che l’incasso dell’evento clou - la polentata in piazza - sarà destinato ad acquistare uno o più defibrillatori, da installare in punti strategici della città. Si tratta di strumenti fondamentali per salvare vite umane che potranno essere utilizzati da Croce Gialla di Falconara, sezione falconarese della Società nazionale di salvamento e gruppo comunale di protezione civile.Sapori d’autunno già ieri, nella sua prima giornata, ha confermato la sua validità diventando una delle iniziative più apprezzate di questa stagione. Anch eoggi il centro città sarà infatti animato dal mercatino artigianale, da stand enogastronomici, animazioni e balli dalle 10 alle 20. Dalle 16 alle 20, sarà anche possibile ammirare la mostra di radio d’epoca a valvola allestita all’interno del centro Pergoli. Tra gli eventi collaterali, all’interno del Centro Pergoli alle 17 sarà presentato il libro ‘Il diritto alla felicità’ di Roberto Tiberi. Alle 18 sarà il gruppo musicale Country line ad animare il pomeriggio con la Mad Boots e le danze latino americane con la Ma.Mo, Dance. A concludere la rassegna, sempre alle 18.45 in piazza Mazzini, la polenta servita con condimenti a base di salsiccia, funghi o stoccafisso.