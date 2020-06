Scontro con un’auto all’incrocio, ciclista in gravi condizioni

SANTA MARIA NUOVA - Un ciclista è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente all’incrocio per Santa Maria Nuova. L’incidente è avvenuto verso le 13 e secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse pedalando in sella alla sua bici proveniente da Filottrano verso Jesi, lungo la Sp362 nei pressi della località La Torre. All’incrocio con il paese, si è scontrato con una piccola utilitaria condotta da una donna, che salendo da Jesi stava svoltando a sinistra verso Santa Maria Nuova.

Il ciclista - un 55enne residente a Chiaravalle – è finito contro il vetro laterale della vettura e lo ha divelto, poi è caduto rovinosamente sull’asfalto. Era confuso ma cosciente. Ha riportato un trauma cranico commotivo in seguito al quale non ricordava nulla dell’accaduto, della dinamica e non si rendeva conto di dove si trovasse. L’automobilista, illesa ma sotto choc, ha prestato soccorso e lanciato l’allarme al 118. Sul posto l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Jesi e i Carabinieri.

Dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata anche inviata l’eliambulanza Icaro01, atterrata nel terreno vicino. L’uomo, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Torrette dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri hanno condotto i rilievi di legge in base ai quali dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e le responsabilità.



