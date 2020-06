Biscia nel giardino di un condominio: presa dai vigili del fuoco e poi rilasciata

JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio verso le 13,10 a Jesi in via Castelfidardo per la cattura di un rettile. La squadra di Jesi intervenuta con un'autobotte ha catturato una biscia nel giardino di un condominio per poi rilasciarla nella campagna adiacente all'abitazione. Non si segnalano danni persone.

