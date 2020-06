Si accascia a terra per un malore davanti ad un discout-alimentari: anziano grave

ROSORA - Due arresti cardiaci in pochi giorni in Vallesina. L’ultimo, ieri mattina verso le 9 nella frazione Angeli di Rosora, di fronte a un piccolo discount-alimentari. L’uomo - un 74enne (A.G.le sue iniziali) già cardiopatico - è stramazzato al suolo colto da arresto cardiaco e ha perso i sensi. I presenti sono subito intervenuti e hanno lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi con l’ambulanza. È stato stabilizzato sul posto, poi è stato trasferito in codice rosso al Carlo Urbani di Jesi, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. È ricoverato in Rianimazione in condizioni molto gravi. Martedì sera un altro arresto cardiaco si era verificato a Moie, in un impianto sportivo dove un 45enne di Moie era stramazzato al suolo colto da malore mentre stava giocando a tennis. Grazie all’intervento tempestivo di alcuni presenti che hanno usato un defibrillatore in dotazione alla struttura e alle manovre rianimatorie praticate dall’equipe medica del 118 di Jesi, l’uomo si sta riprendendo. Ricoverato in Rianimazione a Torrette, si è risvegliato dal coma farmacologico.

