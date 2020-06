Addio a Stefano Drago, l'avvocato aveva 56 anni. La città gelata dalla terribile notizia

SENIGALLIA - Lutto in città per la scomparsa dell’avvocato Stefano Drago, venuto a mancare a soli 56 anni. Il noto penalista era ricoverato da qualche giorno in ospedale per problemi di salute che nella notte si sono aggravati fino a decretarne la morte. Molto conosciuto in città la notizia ha raggelato amici e conoscenti.

LEGGI ANCHE:

La mano si incastra tra la bitta e la fune: lesione profonda, donna portata in ospedale

Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA