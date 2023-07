Rissa nel night di Montemarciano, arrivano tre Daspo urbani di un anno. ll questore Capocasa: «Non esistono zone franche»

MONTEMARCIANO - Tre divieti di accesso alle are urbane per gli autori della violenta rissa avvenuta lo scorso 30 giungo in un locale notturno di Marina di Montemarciano. Per i medesimi fatti il locale era stato chiuso (ex art.100), sempre su provvedimento del questore di Ancona, per motivi di ordine pubblico. Allo stesso modo sono scattati oggi le misure di prevenzione a carico dei responsabili per i gravi fatti, già denunciati all'autorità giudiziaria dal personale dell'Arma dei Carabinieri.

La misura



A seguito della segnalazione pervenuta dalla Tenenza dei Carabinieri di Senigallia e dalla Stazione di Montemarciano, l'ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine ha elaborato i provvedimenti che verranno notificati nelle prossime ore ai tre soggetti, tutti gravati da precedenti di polizia.

Il questore di Ancona ha ribadito: «Non esistono zone franche. Colpiremo tutti i responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, per garantire alla nostra provincia alti standard di vivibilità». I tre non potranno accedere per un anno nel locale in cui sono avvenuti i fatti, così come non potranno stazionare nelle prossimità dello stesso, né nelle strade limitrofe al locale.