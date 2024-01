FALCONARA Picchiato da un gruppo di amici fuori dal bar dove fino a poco prima aveva trascorso la serata, bevendo qualche drink di troppo. Era stato aggredito - dice l’accusa - con calci e pugni, che l’avevano messo ko, facendolo finire al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Dimesso con 7 giorni di prognosi, aveva sporto denuncia: ma era riuscito a ricostruire i tratti solamente di una delle persone coinvolte nella zuffa.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Loreto, saluta l’amica, lei è con il compagno e scoppia la rissa al bar: commercialista pestato. La brasiliana e il fidanzato rinviati a giudizio L'ALLARME Lite choc a Senigallia: «Correte, mi picchia». Arrestato il compagno ubriaco L'INTERVENTO Ancona, lite nella notte a Torrette: i poliziotti dividono due uomini venuti alle mani LA RISSA Ancona, zuffa sugli spalti durante la partita di calcio giovanile. Daspo di un anno per padre e figlio. Riconosciuti grazie a un video LA STORIA Ancona, rissa e feriti alla gara dei Giovanissimi. I baby calciatori: «Cari genitori, mai più».

E spunta anche un video IL PROVVEDIMENTO Ubriachi, risse e numerosi interventi di polizia e carabinieri: chiuso temporaneamente uno storico bar degli Archi ad Ancona

L’accusa

E così, a processo c’è finito un ragazzo marocchino di 25 anni, disabile al 70% per dei deficit motori. Il giovane, difeso dall’avvocato Alessandro Calogiuri, deve rispondere di lesioni aggravate in concorso per la zuffa avvenuta il 2 febbraio del 2022 a Castelferretti, fuori da un locale. Gli altri presunti aggressori sono rimasti ignoti. Ieri davanti al giudice Antonella Passalacqua sarebbe dovuta proseguire l’istruttoria con l’ascolto di alcuni testimoni, ma l’udienza è stata rinviata al 16 aprile.

L’imputato ha come attenuante la provocazione della persona offesa, un falconarese di 33 anni che non si è costituito parte civile. L’uomo aveva trascorso la serata in un bar di Castelferretti. Stando a quanto emerso finora in aula, a un certo punto sarebbe però stato invitato dal gestore del locale ad andarsene via: aveva bevuto troppo e stava creando scompiglio, arrecando disturbo agli altri clienti che volevano continuare a divertirsi in pace. Così, il 33enne aveva varcato in uscita la soglia del bar. Allontanatosi di poco, c’era stato l’incontro con il marocchino finito sotto accusa. Tra i due ci sarebbe stato un battibecco, dovuto forse anche all’assunzione di alcol. Gli amici del 25enne, vedendolo in difficoltà e particolarmente infastidito dalla presenza del falconarese, erano intervenuti in suo aiuto.

L’aggressione

Per la procura, è in questo frangente che era scattata l’aggressione nei confronti del 33enne, con calci e pugni. Aggressione a cui, sempre secondo la versione accusatoria, avrebbe partecipato il ragazzo disabile che, però, presente dei deficit di movimento. Il falconare era finito all’ospedale con una prognosi di 7 giorni per un trauma commotivo e al costato. L’imputato respinge tutte le accuse: a causa delle sue condizioni fisiche non avrebbe mai potuto partecipare al pestaggio.