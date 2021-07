Arriva il nuovo sgambatoio: ecco dove i cittadini potranno condurre i propri amici a quattro zampe.

VALLEFOGLIA - La giunta comunale ha individuato nella frazione di Montecchio in via Zara, zona “Grotte”, nell’area limitrofa all’ambulatorio veterinario, un nuovo sgambatoio dove i cittadini di Vallefoglia potranno condurre i propri amici a quattro zampe.

L’area individuata risulta già idonea ad ospitare uno spazio dedicato ai cani e l’Ufficio tecnico comunale è al lavoro per completarla e renderla più funzionale, sicura ed accessibile. Infatti lo spazio risulta già libero e quasi interamente recintato e con piccoli accorgimenti sarà migliorato. «Questa – spiegano Il sindaco Palmiro Ucchielli e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Ghiselli - è la seconda area individuata a sgambatoio nella Città di Vallefoglia, l’altra è quella situata nella zona Cappone-Morciola a fianco del nuovo parco intitolato a Sandro Pertini. Invitiamo pertanto, i cittadini a recarsi in queste due aree per far svagare i propri animali in totale sicurezza e libertà».

