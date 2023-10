Riaperto il Museo di Alessandria d'Egitto grazie al percorso del Museo Omero di Ancona

ANCONA Riaperto al pubblico dopo 20 anni di chiusura il Museo greco-romano di Alessandria d'Egitto, con un percorso accessibile grazie al Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Prosegue dunque la collaborazione delle istituzioni museali egiziane con il Museo Omero, iniziata cinque anni, fa per rendere accessibile il Museo Archeologico del Cairo.

La riapertura

La riapertura del secondo museo più antico d'Egitto consentirà a tutta la comunità, incluse le persone con disabilità visiva, di apprezzare i suoi capolavori. Il percorso accessibile, che ha visto impegnato il Museo Omero, in sinergia a vario titolo con la Direzione Generale dei Musei dell'Egitto e l'Ambasciata Italiana, permette di toccare 19 capolavori del Museo alessandrino attraverso l'esplorazione tattile, alla quale si aggiungono didascalie informative in arabo, italiano ed inglese, testi ingranditi e in Braille, disegni a rilievo e audiopenne per ascoltare i contenuti audio. Il coinvolgimento attivo di docenti e studenti delle scuole egiziane, dell'Istituto italiano Don Bosco di Alessandria e del Liceo Artistico Edgardo Mannucci di Ancona ha portato alla creazione di libri tattili, sperimentando metodologie didattiche inclusive per l'educazione al patrimonio museale.