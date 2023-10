Quindicenne precipitata dal terzo piano di casa, la Procura di Ancona apre un fascicolo. Ascoltati genitori e altri adulti

ANCONA Quindicenne precipitata da un balcone per 12 metri, la Procura della Repubblica di Ancona ha aperto un fascicolo sul caso. Coordina le indagini della polizia il pm Andrea Laurino. La palazzina in cui è avvenuto il fatto si trova nel quartiere Piano, la ragazzina è ricoverata a Torrette in Rianimazione: è gravissima.

Ascoltati i familiari e altre persone adulte

Non risulta chiaro agli investigatori come la ragazzina possa essere finita di sotto. Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno sentito i familiari e altre persone adulte. Un testimone l'ha vista appesa alla ringhiera del balcone e poi cadere giù nel vuoto.