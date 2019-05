Prestava soldi e chiedeva interessi da capogiro arrestato un 36enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Falconara coadiuvati dai militari della Compagnia dei carabinieri di Ancona, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel corso del quale è stato rintracciato e arrestato un uomo, italiano, residente a Falconara Marittima, pregiudicato 36enne, destinatario di ordine di esecuzione per una detenzione in carcere di complessivi 5 anni e 6 mesi. L’uomo, che aveva ricorso fino in Cassazione, nel 2011 si era reso responsabile di estorsione continuata in concorso e lesioni personali ai danni di un falconarese di 30 anni, al quale aveva prestato circa 300 euro in un momento di difficoltà per poi pretenderne fino a 2.800 nel giro di pochi mesi.Il dispositivo inoltre ha inoltre proceduto ad un controllo straordinario della circolazione stradale, procedendo ad elevare tre contestazioni al Codice della Strada per guida con cellulare ed un ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.I controlli si sono poi estesi ai pubblici esercizi del centro di Falconara Marittima, proseguendo nell’azione già intrapresa nei confronti di 2 kebab, ai quali lo scorso 30 aprile è stata ordinata la sospensione delle attività per 15 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica: nelle attività controllate non sono emerse irregolarità, tuttavia l’attenzione dei militari della Tenenza resta alta, soprattutto a fronte della stagione estiva che sta per cominciare.