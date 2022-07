Piccolo Parco, grandi controlli: volanti al setaccio, fermato un ragazzo con hashish al Piano

ANCONA - Le volanti della polizia, alle 20.30 circa, hanno proceduto al controllo del “Piccolo parco”, tra via Scrima e via Pesaro, al Piano. Durante il pattugliamento gli agenti hanno notato 3 soggetti seduti su una panchina con condotte sospette. Uno dei 3, in particolare, vedendo improvvisamente sopraggiungere i poliziotti, ha effettuato rapidamente alcuni movimenti con le mani vicino al borsello che teneva a tracolla. Per tale ragione, l’uomo è stato sottoposto ad un’ispezione più accurata, che consentiva di rinvenire all’interno del borsello tre palline di hashish del peso complessivo di grammi 3.80, confezionate con cellophane di colore verde per «uso personale». Alla luce di quanto accertato, l’uomo, identificato come cittadino somalo di 25 anni, in regola sul territorio nazionale, veniva sanzionato amministrativamente in base all’art. 75 del Testo Unico sugli stupefacenti, e segnalato alla locale Prefettura come assuntore.

I servizi sul territorio

Continua l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore, su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella giornata di sabato, in particolare, l’attenzione è stata rivolta principalmente all’area del Piano, oggetto di controlli straordinari ormai da vari mesi. L’attività è stata finalizzata innanzitutto a verificare il rispetto della nota ordinanza comunale che vieta la consumazione di alcolici in alcune delle predette vie. Al riguardo il personale operante non ha riscontrato alcuna violazione. Effettuati anche mirati controlli in materia di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.